Space Crypto in arrivo: lo shooter sci-fi con NFT, Metaverso e blockchain

Con il 2021, è letteralmente esploso il fenomeno degli NFT, sigla con la quale si indicano gli ormai celebri "Non-Fungible-Tokens", beni immateriali identificati tramite crittografia.

Un instabile trend nel quale si sta facendo strada anche l'universo del videogioco, con produzioni che mirano a sfruttare il connubio tra criptovalute, NFT e - più di recente - Metaverso, per dar vita ad esperienze videoludiche di stampo play-to-earn. Tra i più recenti ingressi nel settore, ha ora risposto all'appello anche Space Crypto, uno shooter dal setting sci-fi che mira a trovare spazio in questo nuovo ed imprevedibile mercato.



Sfruttando le piattaforme "Binance Smart Chain" e "Solana", il titolo promette investimenti con elevati ritorni, da realizzare all'interno del proprio Metaverso. Il tutto, mentre si vestono i panni di un non ben specificato Guardiano Spaziale, impegnato in una guerra per contrastare altrettanto generici "boss malvagi". Nel quadro di tale attività, Space Crypto consentirà di creare NFT, che non saranno altro che le proprie navicelle e basi spaziali. Entrambe potranno essere acquistate in-game tramite transazioni in criptovaluta.



Per quanto riguarda l'esordio del gioco, Space Crypto resta atteso su dispositivi mobile, sia Android sia iOS, oltre che su PC, con possibilità di fruirne esclusivamente tramite browser. Il titolo mira ad inserirsi in una sempre più ampia "nicchia" di produzioni, tra le quali possiamo citare la nuova IP di Molyneux: al debutto della prima asta, infatti, Legacy ha attirato 45 milioni di euro di investimenti.