Space for Sale: svelato il nuovo sandbox spaziale di THQ Nordic

Tra i molteplici assi calati da THQ Nordic durante il suo Digital Showcase estivo, uno degli antipasti della Gamescom 2022, figura anche Space of Sale, nuovo videogioco gestionale sviluppato da Mirage Game Studios, azienda svedese già responsabile di Little Big Workshop.

Il nome non ci giunge nuovo, dal momento che il marchio registrato di Space for Sale è già sbucato in rete qualche giorno fa. Il trailer di presentazione mostrato all'evento presenta un gioco di sopravvivenza sandbox con livelli generati proceduralmente che v'invita ad aprire un'attività su un pianeta alieno. L'obiettivo? Vendere beni che nessun uomo ha mai venduto prima! Nei panni di un piccolo astronauta, dovrete addentrarvi in diversi biomi alla ricerca di materiali preziosi, stando ben attenti alle creature ostili. Una volta rientrati alla base, dovrete creare un perimetro difensivo e costruire le strutture necessarie alla sopravvivenza, come l'hub centrale, una raffineria e un centro per le ricerche.

Il trailer si conclude confermando il PC come unica piattaforma di destinazione, senza indicazioni precise sulla finestra di lancio. Nell'attesa, potete già aggiungere Space for Sale alla lista dei desideri di Steam. Che impressione vi ha fatto questa nuova IP originale di THQ Nordic?