Space for Sale: è tempo di avventure galattiche con il trailer del THQ Nordic Showcase

Ad un anno di distanza dalla presentazione di THQ Nordic che ha svelato Space for Sale, il venturo viaggio intergalattico sviluppato dai ragazzi di Mirage Game Studios è tornato sotto la luce dei riflettori a seguito dell'evento tenutosi in data odierna. Il THQ Nordic Showcase ha dato spazio anche al gioco strategico a tema spaziale.

Del gioco in questione se ne conosce l'esistenza dall'11 agosto 2022, data nella quale il suddetto publisher ha registrato il marchio del nuovo videogioco Space for Sale. Da quel momento in poi, al di là del trailer di presentazione, non sono giunte ulteriori informazioni. Ciò nonostante, lo Showcase di oggi ha permesso di volgere lo sguardo su ciò che i ragazzi di Mirage Game Studios hanno da offrire con Space for Sale.

"Un pianeta misterioso, molto, molto lontano. Sede di una strana fauna e di strane creature, è il luogo ideale per fare una fortuna" vestendo i panni del promotore immobiliare intergalattico. Tra una forte componente esplorativa e gestionale, Space for Sale promette un grande viaggio agli amanti del genere di riferimento. Attualmente il titolo si trova in fase di sviluppo per PC, perciò l'approdo sulle varie meraviglie del sistema solare è tutt'altro che dietro l'angolo. Siete interessati al gioco in questione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. In calce alla notizia trovate il link per accedere alla closed beta di Space for Sale.