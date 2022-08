Space for Sale è il nuovo videogioco di THQ Nordic? Il publisher registra il marchio

Mentre fervono i preparativi per lo Showcase di THQ Nordic, vi segnaliamo l'avvenuta registrazione del marchio di Space for Sale, la proprietà intellettuale di un nuovo videogioco che, presumibilmente, verrà svelato molto presto dal publisher europeo.

Il patent registrato da THQ Nordic non entra nel merito del genere di riferimento o dei contenuti del titolo, ma si limita a descriverne le "finalità videoludiche" attraverso la consueta scheda che delinea il perimetro delle attività commerciali in cui potrà muoversi l'editore austriaco per realizzare "prodotti d'intrattenimento e software digitale". Nella documentazione allegata da THQ Nordic troviamo anche il logo di Space for Sale, con un razzo stilizzato e dei caratteri "giocosi" che ci offrono un primo indizio sulla natura di questo progetto.

Con il THQ Showcase e la Gamescom 2022 ormai alle porte, è quindi lecito guardare a questi due appuntamenti come alle vetrine mediatiche ideali per il reveal in grande stile di questo misterioso Space for Sale.

A tal proposito, ricordiamo a chi ci segue che lo showcase estivo di THQ Nordic avrà ufficialmente inizio nella giornata di domani, venerdì 12 agosto, dalle ore 21:00 italiane, mentre per quanto riguarda la Gamescom 2022 ci sarà da attendere fino al 23 agosto. Qui trovate il programma completo della Gamescom 2022 con date e orari delle conferenze.