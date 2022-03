A Space for the Unbound arriva anche su PS5 e Xbox Series X: Demo gratis disponibile

A margine della Game Developers Conference 2022, sono giunti molteplici annunci, legati sia al mondo dei grandi AAA sia all'universo degli sviluppatori indipendenti.

Accanto alla presentazione di Ubisoft Scalar, ha così trovato spazio un nuovo annuncio legato ad una interessante produzione in pixel art. A Space for the Unbound, avventura che rievoca lo stile videoludico del passato, è infatti tornata a mostrarsi in un trailer dedicato. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ha confermato che il titolo sarà pubblicato nel corso del 2022. Originariamente atteso su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, A Space for the Unbound arriverà inoltre anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Per festeggiare la notizia, il team di sviluppo di Mojiken ha reso disponibile una Demo gratuita dell'Adventure. Accessibile tramite Steam, quest'ultima consente di giocare il primo capitolo di A Space for the Unbound. Di seguito, vi riportiamo il link per il download:

Il titolo in pixel art è ambientato nell'degli anni Novanta, in un immaginario rurale popolato di mistero e magia. Uno slice-of-life che sfruttando spunti fantasy mira ad affrontare tematiche come il. I protagonisti, Atma e Raya, sono due studenti delle superiori ormai prossimi al completamento degli studi. La loro quotidianità sarà interrotta da uno strano evento, che li porterà ad esplorare la cittadina in cui vivono con occhi nuovi e a rafforzare il proprio legame di amicizia.