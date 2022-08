A Space for the Unbound rinviato: accuse gravissime al publisher PQube Games

A margine dalla Gamescom 2022, una triste vicenda coinvolge gli sviluppatori del promettente A Space for the Unbound, costretti ad annunciare un rinvio del gioco a data da destinarsi.

Con il lungo messaggio che trovate in calce a questa news, il team di Mojiken rende noto di aver interrotto i rapporti con PQube Games, publisher della versione console di A Space for the Unbound per il mercato occidentale. Una scelta che la software house indonesiana motiva con accuse gravissime all'ex partner.

"Durante il picco della pandemia di Covid-19 nell'agosto 2020, - scrive Mojiken - PQube Games ha sfruttato la nostra posizione ed eredità come sviluppatori dell'Indonesia per ottenere un fondo per la diversità distribuito da una piattaforma console estremamente nota. Il finanziamento - prosegue il messaggio - aveva lo scopo di aiutare gli sviluppatori poco rappresentati, soprattutto durante la pandemia. Tuttavia, anziché trasferire il fondo agli sviluppatori, PQube Games ha intenzionalmente celato delle informazioni sulla sovvenzione e l'ha utilizzata come leva per il proprio interesse commerciale".



Mojiken afferma di aver scoperto "il reale ammontare di questi fondi" solamente nel marzo 2022, e di aver conseguentemente deciso di interrompere ogni rapporto commerciale con PQube Games. Al momento, tuttavia, la software house non è ancora riuscita a rientrare in possesso dei diritti di distribuzione occidentali della versione console di A Space for the Unbound. A causa di tale situazione, e nonostante il gioco abbia richiesto ben sette anni di lavoro, gli autori hanno deciso di rinviarne la pubblicazione a data da destinarsi.



Al momento, non sembrano essere disponibili repliche ufficiali da parte di PQube Games, con il publisher britannico che non ha commentato pubblicamente la vicenda. Nel frattempo, segnaliamo che la Demo gratis di A Space for the Unbound resta disponibile su Steam.