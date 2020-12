La Space Force USA accoglie i Guardiani: Bungie, 343 e i fan di Destiny si scatenano!

Come potete infatti verificare dal cinguettio disponibile in calce a questa news, dopo un lungo processo che ha coinvolto tanto esperti del settore quanto non addetti ai lavori, la Space Force statunitense ha definito l'espressione che identificherà i membri del corpo armato. Ebbene, a quanto pare la scelta è ricaduta sul termine "Guardiani" , una circostanza che evidentemente non poteva lasciare indifferenti i milioni di giocatori appassionati di Destiny .

Almost as if it's our Destiny. https://t.co/2KjAJSppPd — Destiny 2 (@DestinyTheGame) December 18, 2020

Okay, who at Space Force is just really into Destiny? Fess up.



Your social media team now: pic.twitter.com/Fok2KHdA1R — Ellen Rose (@icklenellierose) December 19, 2020