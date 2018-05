Space Hulk Deathwing Enhanced Edition è disponibile da oggi su PS4 e PC

Space Hulk Deathwing Enhanced Edition, FPS di Streum on Studio ambientato nell’universo di Warhammer 40.000, esce oggi per PlayStation 4 e PC. Indossa la tua armatura Terminator e dai un’occhiata a cosa ti aspetta sul campo di battaglia grazie al trailer di lancio che presenta i killer più letali della galassia

L’Enhanced Edition introduce un incredibile quantità di nuovi contenuti e miglioramenti, ampliando nettamente il gioco base e creando l’esperienza definitiva di Space Hulk, incluso un sistema di progressione profondo e la classe inedita Cappellano, nonché nuove armi nemici e una modalità Missioni Speciali che aumenta notevolmente la rigiocabilità e la longevità del titolo. Tutte queste caratteristiche saranno rilasciate gratuitamente a tutti i possessori della versione base del gioco su PC mentre l’Enhanced Edition segna il debutto della saga su PlayStation 4.

Il Nuovo Sistema di personalizzazione di Classe permette ai giocatori di modificare a loro piacimento sia l’estetica che il gameplay sia online che offline del gioco, da nuovi set di armature a potentissime armi. Tutti i nuovi contenuti potranno essere guadagnati dal giocatore attraverso l’esperienza in-game, senza nessuna micro-transazione attualmente presente o programmata in futuro. Space Hulk Deathwing Enhanced Edition è ora disponibile su PlayStation 4 e PC. Il contenuto Enhanced Edition è gratuito per tutti i possessori della versione base su PC. Molte delle caratteristiche della Enhanced Edition sono state già rilasciate gratuitamente su PC come parte del supporto post lancio del gioco.