Space Hulk Tactics esce il 9 ottobre, preordini aperti da oggi su Steam

Focus Home Interactive e Cyanide hanno annunciato che Space Hulk Tactics sarà disponibile dal 9 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Aperti da oggi i preorder su Steam.

"Space Hulk Tactics è un fedele adattamento del gioco da tavolo Space Hulk, ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, con l'aggiunta di particolari unici alla versione classica. Combatti battaglie sanguinose in un immenso Space Hulk, una massa di asteroidi, astronavi distrutte e rottami, con la squadra degli Space Marine Terminator o con gli alieni mortali Genestealer. Da che parte stai?

Combatti in due campagne con storie diverse: guida una squadra di Blood Angel, che personalizzerai e migliorerai mentre avanzi nel gioco, o, per la prima volta in un gioco Space Hulk, comanda uno sciame di Genestealer! Space Hulk: Tactics si basa sulle regole del famoso gioco da tavolo, ma con una novità particolare rappresentata da un sistema di carte unico. Le carte offrono più modi per personalizzare la tua squadra e ti permettono di cambiare le sorti della battaglia con abilità potenti che attivano effetti decisivi per la partita, quando usate al momento giusto.

Metti alla prova le tue abilità contro altri giocatori nella vasta modalità multigiocatore online. Comanda uno sciame di Genestealer o una squadra personalizzata dei diversi tipi di unità che puoi trovare in uno dei quattro capitoli Space Marine disponibili: i Blood Angel, gli Space Wolf, gli Ultramarine e i Dark Angels. Il gioco include uno strumento intuitivo per creare mappe, che ti permette di progettare mappe originali con obiettivi personalizzati e condividerle con gli altri giocatori!"

Tutti coloro che prenoteranno il gioco su Steam riceveranno il 10% di sconto sull'acquisto, accesso anticipato alla beta multiplayer, emblemi e colori unici esclusivi.