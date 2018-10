Space Hulk: Tactics si mostra nel trailer di lancio

A pochi giorni dall'uscita, Focus Home Interactive e Cyanide Studio hanno pubblicato il trailer di lancio di Space Hulk: Tactics, nuovo gioco di strategia a turni ambientato nel celebre universo di Warhammer 40.000.

Il filmato in questione, che potete ammirare in apertura di notizia, non presenta scene di gameplay ma è molto evocativo e si conclude con l'annientamento di un intero pianeta. Space Hulk: Tactics si presenta come un fedele adattamento del gioco da tavolo Space Hulk con l'aggiunta di un sistema di carte unico. Le carte offrono nuovi modi per personalizzare la squadra e permettono di cambiare le sorti della battaglia con abilità potenti che attivano effetti decisivi per la partita, quando usate al momento giusto.

Il titolo metterà a disposizione due campagne con storie differenti. I giocatori potranno schierarsi con gli Space Marine Terminator oppure con gli alieni mortali Genestealer. Non mancherà all'appello una modalità multigiocatore online, dove oltre allo sciame sarà possibile scegliere tra quattro capitoli di Space Marine: i Blood Angel, gli Space Wolf, gli Ultramarine e i Dark Angels.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Space Hulk: Tactics verrà pubblicato su PC martedì 9 ottobre. Il titolo può essere preordinato su Steam a 35,99 euro, con il 10% di sconto sul prezzo pieno. L'offerta è valida solo per il lancio.