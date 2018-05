Space Hulk Tactics si mostra per la prima volta in un gameplay trailer

Space Hulk: Tactics è un fedele adattamento del classico gioco da tavolo Space Hulk, ambientato nell'universo di Warhammer 40.000, aggiungendo però diverse novità alla classica formula cult.

Il nuovo Overview Trailer mette in mostra il sistema di combattimento, la gestione della squadra, la personalizzazione e il peculiare sistema di carte, in modo da prepararti ai gloriosi combattimenti che avverranno all’uscita di Space Hulk: Tactics, su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018.

La prima novità è il nuovo sistema di carte, che dà ai giocatori un maggiore controllo sul campo da gioco. Sia i veterani che i neofiti di Space Hulk noteranno che le carte aggiungono al gioco un maggiore livello di profondità, rigiocablità e personalizzazione, come spiegato nel trailer.

Un’altra feature importante è la presenza di due campagne di gioco, caratterizzate da un ricco comparto narrativo non lineare, che offrono ore di divertimento in modalità Giocatore Singolo. Una campagna vedrà i giocatori al comando dei valorosi Blood Angels Space Marine Terminators, mentre l’altra, per la prima volta in un gioco Space Hulk, permetterà di guidare le temibili forze degli alieni Genestealer.

Il titolo inoltre fornirà agli utenti della community uno strumento semplice da usare ma molto potente: il creatore di mappe. Questo permetterà di creare mappe di gioco con una combinazione infinita di obiettivi, oggetti e layout diversi, che una volta completate, potranno essere condivise con il resto della community che le potrà provare e recensire.

Infine, Space Hulk: Tactics offre un sistema di personalizzazione profondo e articolato che influenzerà sia l’aspetto esteriore della tua squadra, sia il gameplay. Crea la tua squadra, scegliendo tra uno dei quattro “Capitoli” di Space Marine o una delle quattro flotte di Genestealer a disposizione. Personalizzane ogni parte del corpo e arma, grazie a una moltitudine di opzioni, permettendoti di scegliere nei minimi dettagli il look delle tue unità. Tutte le opzioni di personalizzazione estetica multiplayer e le carte multiplayer, saranno sbloccate per tutti fin dall’inizio.

Space Hulk: Tactics sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2018.