Space Hunted The Lost Levels arriva questa settimana in esclusiva su... Wii U!

Incredibile ma vero, questa settimana arriverà sul Nintendo eShop un nuovo gioco per Wii U, console lanciata nel 2012 e ormai fuori produzione dal 2016. Nonostante questo, Space Hunted The Lost Levels uscirà in esclusiva sulla vecchia piattaforma della casa di Kyoto.

Disponibile dal 13 febbraio al prezzo di 3.99 euro, Space Hunted The Lost Levels è un platform bidimensionale che ricorda produzioni 8-bit per NES come Metroid e Kid Icarus. Il gioco era già uscito sempre su Wii U in versione standard mentre la riedizione The Lost Levels include 128 livelli inediti, nemici aggiuntivi, nuovi oggetti e in generale migliorie al gameplay.

In questa avventura i giocatori vestono i panni di Jade, cacciatrice di tesori precipitata con la sua astronave su un pianeta inesplorato... un incipit simile a quello di Metroid, titolo a cui Space Hunter si ispira fortemente non solo per quanto riguarda trama e gameplay, ma anche per lo stile grafico.

Nonostante la console sia ormai commercialmente morta ci sono ancora piccoli team indipendenti al lavoro su giochi per questa piattaforma, secondo l'ESRB presto anche Shakedown Hawaii uscirà su Nintendo Wii U, nei mesi scorsi inoltre abbiamo assistito al debutto di altri due giochi: il rompicapo Drop It Block Paradise e il platform 3D Regina & Mac.