Space Invaders Extreme e Groove Coaster arrivano su Steam a febbraio

e il publisher digitalehanno annunciato cheusciranno su PC,a via Steam, durante il mese di febbraio. Usciti rispettivamente nel 2008 e nel 2011, i due titoli sono ora pronti per arrivare su Windows.

Questa la sinossi di Space Invaders Extreme riportata sulla pagina Steam del gioco: "la nuova versione acclamata dalla critica del classico Space Invaders sbarca su Steam con grafica e audio migliorati! Gli invasori si sono evoluti, con colori vivaci e immagini stupefacenti arricchite dagli effetti sonori interattivi. La domanda è: riuscirai a stare al passo? La versione per Steam aggiunge un nuovo sistema di classifiche mondiali per la modalità Arcade. Impara il complesso sistema di punteggio per scalare le classifiche! Chi trionferà nella battaglia per diventare campione del mondo?!"

La pagina Steam di Groove Coaster non è ancora disponibile, Taito e Degica non hanno rivelato le date di uscita esatte e i prezzi dei due giochi.