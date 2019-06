Space Invaders: Invincible Collection sta per arrivare su Switch

Sull'ultimo numero di Famitsu è arrivata la conferma definitiva dell'arrivo di Space Invaders: Invincible Collection, un pacchetto che farà sicuramente felici tutti i fan della celebre serie arcade.

All'interno del gioco troverete sei diversi titoli:

Space Invaders (quello in bianco e nero)

Space Invaders Part II

Super Space Invaders ’91 (Majestic Twelve: The Space Invaders Part IV)

Space Invaders DX

Space Invaders Extreme

Space Cyclone

Al momento l'uscita di Space Invaders: Invincible Collection è prevista solo ed esclusivamente su Nintendo Swtich nel corso del 2020 nel solo territorio giapponese, mentre non si conoscono i dettagli sul suo arrivo in America ed Europa. C'è chi sostiene che tale pacchetto possa fare il proprio debutto anche su PlayStation 4, ma attualmente la notizia non è stata confermata.

Per scoprire maggiori dettagli sul gioco vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del gioco e a leggere l'intervista allo sviluppatore Tomohiro Nishikado e al producer Yuuichi Toyama.