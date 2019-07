Space Invaders Invincible Collection per Nintendo Switch ha una data di uscita

Annunciato a sorpresa allo scorso E3 di Los Angeles, Space Invaders Invincible Collection per Nintendo Switch ha ora una data di uscita, almeno per quanto riguarda il mercato giapponese.

Taito ha annunciato che Space Invaders Invincible Collection uscirà il 26 marzo 2020 in Giappone in edizione Standard e Special Edition, quest'ultima con alcuni giochi extra. La versione base includerà Space Invaders, Space Invaders Part II, Space Invaders '91 e Space Invaders Extreme, con altri giochi che verranno aggiunti in futuro. L'edizione Speciale invece presenterà in aggiunta anche Space Invaders DX, Space Cyclone e Lunar Rescue.

La Special Edition però includerà anche bonus fisici come un gioco da tavolo di Space Invaders, artbook a colori, custodia morbida con il logo Taito, adesivi e card da collezione. Nessuna conferma al momento riguardo la data di uscita di Space Invaders Invincible Collection in Europa e Nord America.