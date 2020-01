Space Invaders: Invisible Collection per Switch si mostra nel trailer di debutto

Dopo l'annuncio di Space Invaders: Invisible Collection per Switch risalente allo scorso giugno, finalmente la nuova raccolta di Space Invaders si è mostrata in azione sulle console ibrida di Nintendo con un trailer di debutto: lo trovate in cima alla notizia.

Space Invaders: Invisible Collection include svariati giochi della serie, dai classici ai recenti capitoli pubblicati negli ultimi anni. Il gioco verrà commercializzato in due versioni contenenti i seguenti titoli della serie:

Standard Edition di Space Invaders: Invisible Collection

Space Invaders (1978, Arcade) – Original Version

Space Invaders (1978, Arcade) – Color Version

Space Invaders Part II (1979, Arcade)

Majestic Twelve: The Space Invaders Part IV (1990, Arcade)

Super Space Invaders '91 (1991, Arcade) – Overseas Version of Majestic Twelve

Space Invaders Extreme (2018, PC)

Space Invaders Gigamax 4 SE (2018, Real Event) – Supports Four-Player Co-op

Arkanoid vs. Space Invaders (2017, iOS / Android)

Special Edition di Space Invaders: Invisible Collection

Space Invaders DX (1994, Arcade)

Space Cyclone (1980, Arcade)

Lunar Rescue (1979, Arcade)

Ricordiamo che il debutto di Space Invaders: Invisible Collection è fissato per il 26 marzo in Giappone, su Nintendo Switch. Nel momento in cui riportiamo la notizia, l'uscita della raccolta è stata confermata solo per il Paese del Sol Levante, senza alcun riferimento alla possibilità di vedere il gioco anche in Occidente.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in seguito, vi lasciamo con il trailer di debutto di Space Invaders: Invisible Collection riportato in cima alla notizia.