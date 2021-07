Space Jam New Legends: il controller Xbox Series X/S è disponibile da oggi

Dopo l'arrivo di Space Jam New Legends gratis su Game Pass Ultimate, la casa di Redmond ricorda che la Special Edition dell'Xbox Wireless Controller ispirato alla Tune Squad è disponibile da oggi sul Microsoft Store.

In attesa del lancio dell'attesissimo film Space Jam New Legends, il Team Xbox e Warner Bros. rinsaldano ulteriormente la propria collaborazione lanciando l'esclusivo controller di Xbox Series X e Series S i cui colori e design traggono ispirazione dal mondo dei Looney Tunes.

Il pad, come possiamo osservare nello scatto esplicativo che campeggia a inizio articolo, presenta delle personalizzazioni a tema nella scocca del controller, con ulteriori customizzazioni e varianti cromatiche per il layout di pulsanti, trigger, analogici e tasti funzione.

Il controller, come tutti i pad Xbox Series X/S ufficiali, può essere utilizzato anche su Xbox One, PC Windows 10 e su sistemi mobile iOS e Android, con supporto per tutte le funzionalità della nuova famiglia di console Microsoft come le opzioni di condivisione delle immagini e dei video registrati nel corso della partita. L'Xbox Wireless Controller ispirato alla Tune Squad è acquistabile su Microsoft Store al prezzo di 64,99 euro.