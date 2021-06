Space Jam A New Legacy The Game annunciato con un trailer, sarà gratis

Le ultime voci di corridoio su Space Jam A New Legacy The Game sono state appena confermate dal trailer d'annuncio del particolare titolo, il cui arrivo sugli store digitali è imminente.

Com'è possibile vedere nel trailer, il gioco sarà un beat ‘em up con grafica 2D nel quale si potranno vestire i panni di LeBron James, Lola Bunny, Bugs Bunny e altri personaggi della pellicola in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. La vera particolarità del gioco risiede però nel suo sistema di distribuzione, dal momento che si tratta di un gioco scaricabile gratuitamente. Gli utenti potranno infatti avviare il download e giocare a partire dal prossimo 15 luglio 2021 e gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate avranno l'opportunità di sbloccare l'accesso anticipato al titolo dal 1 luglio 2021, ovvero la prossima settimana.

Al momento non è chiaro se il titolo arriverà anche su altre piattaforme, ma è probabile che potrà essere giocato anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. In attesa di informazioni ufficiali, vi invitiamo a dare un'occhiata anche ai tre controller Xbox Series X|S in edizione speciale dedicati a Space Jam A New Legacy The Game e in arrivo in tutti i negozi nei prossimi giorni.