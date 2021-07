Space Jam A New Legacy The Game: come riscattare il gioco gratis con Xbox Game Pass

Come promesso da Microsoft qualche giorno fa, a partire da oggi tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono scaricare senza costi aggiuntivi e in accesso anticipato una copia di Space Jam A New Legacy The Game, il titolo arcade ispirato alla pellicola in arrivo nelle sale italiane il prossimo 23 settembre 2021.

A differenza di altri prodotti legati al servizio ad abbonamento del colosso di Redmond, nel caso di Space Jam A New Legacy The Game non è possibile avviare il download direttamente dalla libreria del pass, ma occorre riscattare un codice che permette di scaricare con circa due settimane d'anticipo rispetto all'uscita il colorato titolo. Per far ciò dovete accedere alla sezione relativa alle ricompense gratuite di Xbox Game Pass, ovvero la schermata attraverso la quale gli abbonati possono ottenere periodicamente degli esclusivi contenuti aggiuntivi per svariati titoli come Smite, Warframe, Sea of Thieves, Apex Legends e tanti altri. In questo menu dovreste trovare anche una tabella dedicata proprio a Space Jam A New Legacy The Game: cliccateci sopra e vi apparirà a schermo un codice da riscattare immediatamente tramite la pressione di un tasto. In questo modo il gioco verrà sbloccato permanentemente sul vostro account e potrete effettuare il download di soli 500MB direttamente dalla vostra libreria.

Questo procedimento può essere effettuato direttamente da Xbox One o Xbox Series X|S ma, in alternativa, gli abbonati al servizio possono fare lo stesso attraverso l'applicazione per dispositivi Android o iOS oppure sull'app Xbox per Windows 10. A prescindere da quale sia il dispositivo utilizzato, basta seguire le istruzioni a schermo per ottenere il codice e riscattarlo sul proprio account per sbloccare il gioco.

Va precisato che il codice serve solo ad accedere in anticipo al titolo, dal momento che Space Jam A New Legacy The Game sarà gratis per tutti gli utenti Xbox a partire dal prossimo 15 luglio 2021.