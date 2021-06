Space Jam A New Legacy The Game su Xbox Game Pass al lancio?

Dopo i casi di Outriders e Back 4 Blood, un nuovo gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one: parliamo di Space Jam A New Legacy The Game, il gioco ufficiale del film con protagonista LeBron James.

La pagina di Space Jam A New Legacy The Game su Xbox Store cita chiaramente la disponibilità su Game Pass: "Nel dicembre del 2020, Xbox ha chiamato a raccolta tutti i gamer, i fan di Space Jam e gli appassionati di coding perché fornissero idee e suggerimenti per il nuovo gioco Space Jam A New Legacy, disponibile dapprima con Xbox Game Pass Ultimate."

Non ci sono in realtà molte altre informazioni su questo titolo che dovrebbe debuttare il 15 luglio, apparentemente in anteprima su Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate. Space Jam A New Legacy The Game è un picchiaduro arcade a scorrimento in pixel art che ricorda i grandi classici del genere usciti in sala negli anni '90 e su console come Super Nintendo e SEGA Mega Drive.

Al momento il publisher Curve Digital non ha ufficializzato la data di lancio di Space Jam A New Legacy The Game e anche la disponibilità anticipata legata al Game Pass è tutta da chiarire, restiamo in attesa di maggiori dettagli in merito.