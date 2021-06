Space Jam New Legends gratis con Xbox Game Pass Ultimate, annunciato il controller

Per celebrare l'arrivo delle sale del Space Jam: New Legends, Xbox e Warner Bros. hanno appena annunciato Space Jam: New Legends - Il Gioco, un titolo in stile arcade per giocatori dai 10 anni in su e ispirato dai vincitori di un contest lanciato dai canali di Xbox lo scorso mese di dicembre.

Space Jam: New Legends - Il Gioco sarà disponibile per un periodo limitato a partire dal 1° luglio solo tramite Xbox Game Pass Perks, programma di benefici aggiuntivi e gratuiti (tra cui add-on di gioco, oggetti di consumo e offerte dei partner) disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Il 15 luglio, invece, diventerà accessibile a tutti i giocatori di Xbox in formato free-to-play. Perfetto per le famiglie, il titolo celebra la nuova pellicola avvalendosi dello stile tipico dei classici giochi arcade.

In aggiunta, Xbox e Warner Bros. hanno annunciato anche un esclusivo Xbox Wireless Controller ispirato alla Tune Squad, che sarà disponibile all’acquisto dall’8 luglio al prezzo di 64,90 euro presso il Microsoft Store e i principali rivenditori. Esclusivamente negli Stati Uniti d'America e attraverso Amazo.com (fino ad esaurimento scorte), potranno essere acquistate anche le varianti Goon Squad e Serververse, che potete ammirare in una delle immagini allegate in calce.