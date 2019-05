Space Junkies si aggiorna con nuove modalità e due mappe inedite

Ubisoft ci informa che il secondo update gratuito Space Junkies è disponibile e, di conseguenza, può essere scaricato gratuitamente da tutti gli utenti di questo frenetico sparatutto arcade antigravitazionale su PlayStation 4 (tramite PS VR) e PC (con HTC Vive, Oculus Rift e visori Windows Mixed Reality).

L'episodio 2 della prima Stagione di contenuti post-lancio di Space Junkies introduce la modalità Instablast e due nuove mappe. Per quanto riguarda le sfide inedite legate ad Instablast, nel corso di questa attività gli utenti riceveranno la medesima arma che dovranno utilizzare per abbattere i propri avversari con un sol colpo. L'arma equipaggiata dovrà essere ricaricata dopo ogni colpo sparato, di conseguenza sarà necessario affrontare la sfida con il giusto tempismo e sfruttare la mappa per guadagnare una posizione di vantaggio contro il proprio nemico di turno.

La modalità Instablast e tutte le altre sfide di Space Junkies potranno essere affrontate tra le quattro mura digitali delle nuove mappe Final Destination e Gunner Station. Sempre grazie al nuovo aggiornamento, il titolo guadagna il supporto ai controller PlayStation Move e alla rotazione fluida, oltre al supporto a 3dRudder, il motion ontroller per i piedi utilizzabile su PSVR, Oculus Rift, HTC Vive e i visori Windows Mixed Reality.

Nel corso della Stagione 1, gli autori di Space Junkies promettono di introdurre contenuti gratuiti, che comprenderanno nuove modalità, personaggi aggiuntivi, mappe inedite e molte altre sorprese, il tutto all'interno di quattro episodi che saranno lanciati ogni 16 settimane come possiamo ammirare nell'infografica pubblicata per l'occasione dagli sviluppatori dello shooter arcade in salsa VR di Ubisoft.