Space Junkies: modalità, mappa e personaggi con il primi update gratuito

Ubisoft annuncia che Space Junkies, il suo nuovo sparatutto arcade per VR, riceverà nuovi contenuti con il suo primo aggiornamento post-lancio, Stagione 1 Episodio 1, oggi 24 aprile. Per l'occasione, il gioco sarà disponibile con uno speciale sconto del 60% in tutti gli store digitali.

Il nuovo aggiornamento Stagione 1 Episodio I, introduce un’ampia varietà di nuove funzionalità e contenuti, basati sui feedback dei giocatori:

Una nuova modalità di gioco, “Final Cut”, in cui ai giocatori viene assegnata un’arma alla volta. Dopo ogni uccisione, potranno scalare la gerarchia delle armi per progredire fino all’arma finale, la Doppia spada solare.

Una nuova mappa, “La miniera orbitale”. Questa miniera abbandonata è piena di rocce, tubature e gallerie che ti faranno spostare in verticale cercando riparo mentre la lava scorre!

Una nuova skin per il personaggio dalla famiglia Quantic Calamari, nota come “Squid”.

Un nuovo set di elementi per la personalizzazione.

Space Junkies continuerà a ricevere regolarmente nuovi contenuti nei prossimi mesi, tra cui nuove modalità di gioco, personaggi, mappe e molte altre sorprese. I nuovi contenuti saranno pubblicati su base stagionale. Ogni stagione includerà quattro episodi per un periodo di 16 settimane. Il prossimo aggiornamento dei contenuti, Stagione 1 Episodio 2, sarà disponibile da maggio. Inoltre, in uno speciale aggiornamento di metà maggio aggiungerò il supporto a PlayStation Move e alla rotazione graduale. Space Junkies è disponibile per PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive e visori Windows Mixed Reality.