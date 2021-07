Space Punks, annunciato il nuovo RPG isometrico dagli autori di Shadow Warrior

Flying Wild Hog, il team polacco noto per aver dato i natali alla serie di Shadow Warrior, ha appena annunciato Space Punks, un nuovo RPG isometrico che prende spunto da classici del genere come Diablo e calato in un contesto sci-fi con uno stile umoristico e sopra le righe.

Il primo trailer del gioco ci permette di avere un assaggio del gameplay, oltre a introdurci i quattro protagonisti che potremo controllare nel corso della partita, che sarà incentrata anche su una forte componente cooperativa. Lo stile del gioco appare molto frenetico e dai forti toni spettacolari, con i protagonisti che non si tirano indietro quando si tratta di fare battute ad effetto. Ciascuno dei personaggi (The Handsome One, The Crazy One, The Smart One e The Scary One) godrà proprie abilità speciali e potrà fare affidamento su un nutrito arsenale di armi attraverso le quali scatenare un'autentica carneficina su schermo.

Per quanto riguarda l'uscita del gioco, al momento l'unica certezza è che Space Punks sarà disponibile in Early Access su PC a partire dal prossimo 14 luglio 2021. Gli sviluppatori hanno previsto anche l'uscita del gioco su console nel 2022, sebbene per adesso non siano stati forniti maggiori dettagli su quali saranno i sistemi ad ospitare l'avventura spaziale. Ricordiamo inoltre che Flying Wild Hog è al lavoro anche sul terzo capitolo di Shadow Warrior: a tal proposito eccovi il video gameplay dell'E3 2021 di Shadow Warrior 3.