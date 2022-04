Space Punks: il twin stick shooter di Flying Wild Hog è gratis su PC

Se siete alla ricerca di un nuovo titolo da giocare su PC, sappiate che da oggi è disponibile al download un nuovo free to play. Ci riferiamo a Space Punks, un particolare sparatutto coop pubblicato e sviluppato da Flying Wild Hog, i creatori del reboot di Shadow Warrior.

Per chi non lo sapesse, Space Punks è un twin stick shooter con visuale isometrica con un focus sulla componente cooperativa. Squadre di quattro giocatori possono collaborare per affrontare attività di vario tipo e accumulare bottino sempre più potente. Il gioco è scaricabile senza costi aggiuntivi e include una serie di microtransazioni grazie alle quali è possibile sbloccare subito tutti i personaggi, ottenere le skin e avere accesso alla versione premium del pass della Stagione 1.

Ecco di seguito i requisiti di sistema minimi, così che possiate sapere sin da subito se questo free to play è in grado di girare sulla vostra macchina da gioco:

Sistema Operativo: Windows 10

Processore:Intel Core i7-3770 da 3,5 GHz oppure AMD FX-8350 da 4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 10 GB di spazio disponibile

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970/1060 oppure ATI Radeon serie R9

Supporto alle DirectX 11

Chiunque fosse interessato a scaricare il gioco, può farlo sin da subito seguendo il link alla pagina ufficiale dell'Epic Games Store, così da poter avviare il download e gettarsi nella mischia.