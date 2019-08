Spacebase Startopia annunciato alla Gamescom con un trailer

Kalypso Media e Realmforge Studios hanno annunciato Spacebase Startopia, in uscita nel 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Di seguito la sinossi diffusa dal publisher.

"Aiuto, stiamo per... Cos... Oh, scusa, sembra che il mio sistema non sia aggiornato, [vecchia memoria cancellata]; ecco, va molto meglio... BENVENUTO in Spacebase Startopia! Sono VAL, la tua utile e valida IA della Stazione Spaziale!

Secondo i miei archivi, questa Stazione non viene usata da 17 anni! Che strano. Inoltre, sembrerebbe che tu sia la sola forma ti vita razionale in questo Settore. Bene, CONGRATULAZIONI! Ti nomino ufficialmente Comandante di questa Stazione Spaziale! Spero che avrai più successo del tuo predecessore che, secondo i registri, ehm... ha incontrato degli Alieni a forma di verme... Oh, nulla di cui preoccuparsi!

Per evitare che ti capiti la stessa cosa, dovrai fare diverse cose. Tra le varie cose, dovrai sviluppare nuovi Settori, fare la manutenzione dei tre vitali Ponti Principali, ma anche ottenere clienti e far divertire i nostri visitatori extraterrestri che ci forniscono l'Energia sufficiente per i nostri piani di miglioramento globale. Oh, prima che lo dimentichi: probabilmente sarà solo un bug dei miei protocolli di sicurezza, ma i miei sensori segnalano la presenza di molte creature nemiche negli altri Settori...

Quindi, che aspettiamo? A lavoro! Uniamo le forze per conquistare lo spazio."

Spacebase Startopia affascina con il suo mix originale di simulazione economica e strategia di creazione di un impero accoppiata con classiche schermaglie RTS e una buona dose di umorismo. Oltre alla Campagna a giocatore singolo e la versatile modalità battaglia, ci sono anche le modalità multigiocatore competitiva e cooperativa per un massimo di quattro giocatori. E come se fare la manutenzione dei tre Ponti della Stazione Spaziale, intrattenere otto razze di Alieni e difendersi contri gli invasori nemici non fosse abbastanza, l'IA dinamica narratrice non migliora le cose e commenta ogni evento in modo dolce ma pungente."

In apertura trovate il trailer di debutto di Spacebase Startopia, maggiori dettagli sul gioco verranno diffusi questa settimana durante la Gamescom 2019, in programma dal 20 al 24 agosto.