La Spada d'Ebano di Warcraft in un cosplay di Ysera in forma umana avvolta nel buio

Grandi novità sono in arrivo quest'anno su World of Warcraft. L'MMORPG di Blizzard Entertainment è in attesa di una nuova, grandiosa espansione, la prima di una serie di tre. In questa nuova trilogia la storia verrà ampliata, così come le meccaniche di gioco. Rivedremo i Draghi Antichi Aspetti?

L'arco narrativo WorldSoul di World of Warcraft comincerà con The World Within. Questa nuova saga metterà Azeroth contro una nuova minaccia, quella dell'Aralda del Vuoto e dei suoi aracnidi. Blizzard ha promesso di accelerare i tempi con le prossime espansioni di Warcraft, per cui anche Midnight e The Last Titan non dovrebbero tardare.

Non sappiamo ancora se in questa trilogia i draghi torneranno al centro degli eventi, ma Ysera è già pronta a combattere con i suoi draghi verdi che sorvegliano il Sogno di Smeraldo. La 'Sognatrice', in seguito ai fatti della caduta del Re dei Lich, divenne nota come la 'Risvegliata', poiché ormai libera dalla trance in cui era immera tra il Sogno di Smeraldo e la realtà.

In questo cosplay di Ysera da World of Warcraft possiamo ammirare l'Aspetto in forma 'umana', ma in una veste insolita e del tutto anomala. La vediamo infatti entrare a far parte dei Cavalieri della Lama d'Ebano, il corrispettivo corrotto dei Cavalieri della Mano d'Argento. Nell'interpretazione della cosplayer Bahamut, Ysera è dunque parte dell'organizzazione del Re dei Lich.