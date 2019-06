Spada e Scudo avrà telecamera libera, Pokémon giganti e incontri non casuali

Nei primissimi minuti del nuovo Nintendo Direct dedicato a Pokémon Spada e Scudo sono stati fronti interessanti dettagli sul gameplay del gioco, che eredita da Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee una delle meccaniche più interessanti e apprezzate dai fan.

Sulla mappa di gioco potremo infatti vedere tutti i Pokémon e gli incontri non saranno quindi casuali. Per semplificare inoltre gli spostamenti per l'ampia mappa di gioco, gli utenti potranno per la prima volta nella serie muovere liberamente la telecamera e guardarsi intorno. A prendere poi il posto delle classiche palestre ci saranno dei veri e propri stadi, all'interno dei quali si affronteranno dei Pokémon giganti. In Spada e Scudo esiste infatti una meccanica intitolata Dynamax, grazie alla quale le creature possono aumentare a dismisura le proprie dimensioni e dare vita a scontri epici. A Galar, infatti, le battaglie svolte all'interno delle palestre vengono trasmesse in TV e la presenza del Dynamax rende questi combattimenti davvero spettacolari.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che Spada e Scudo arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 novembre 2019, in esclusiva su Nintendo Switch.

Avete già dato un'occhiata a Zacian e Zamazenta, i due Pokémon leggendari esclusivi di Spada e Scudo?