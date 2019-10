Spada e Scudo saranno i più grandi giochi Pokémon di sempre, parola del director

Per la prima volta in assoluto una nuova coppia di giochi dei Pokémon - con una generazione di creature del tutto inedita - si appresta ad arrivare su una console casalinga. Si tratta di un momento storico, e gli sviluppatori di Pokémon Spada e Scudo non vogliono fare brutta figura.

In un'intervista concessa a Game Informer, il director Shigeru Ohmori ha spiegato che le ambizioni di Game Freak sono incredibilmente alte: "Siamo partiti con l'idea di realizzare il gioco dei Pokémon definitivo, il più grande e il migliore di sempre, dal momento che una generazione completamente nuova sta per arrivare per la prima volta su una console casalinga, Nintendo Switch. Lo sarà davvero in ogni aspetto del gioco: gameplay, grafica, tutto. Fin da quando ho iniziato a lavorarci, il tema è sempre stato lo stesso: il più grande gioco dei Pokémon".

Non sappiamo ancora se Pokémon Spada e Scudo si riveleranno davvero i più grandi giochi dei Pokémon di sempre, ma possiamo affermare con tutta sicurezza che le novità non mancheranno affatto. Anche se i due titoli non includeranno tutte le creature esistenti, proporranno meccaniche completamente nuove come Dynamax, Gigamax, l'auto-salvataggio opzionale e le Terre Selvagge, giusto per citarne alcune. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Pokémon Spada e Scudo a cura di Cydonia.