Niente spade laser in Star Wars Jedi Fallen Order: Disney voleva un gioco alla Mandalorian

Mentre in rete prosegue il dibattito sulle ultime dichiarazioni di Stig Asmussen legate ai giochi singleplayer in via di estinzione in via di estinzione, il responsabile di Respawn Entertainment ha svelato un interessante aneddoto sulle richieste avanzate da Disney nelle fasi di sviluppo iniziali di Star Wars Jedi Fallen Order.

Intervenuto ai microfoni del podcast di AIAS Game Maker, il Game Director di Jedi Fallen Order ha raccontato la diversità di vedute tra il suo team e i rappresentanti di LucasFilm e Disney spiegando che "gli dissi 'ehi, che succede se ci dedichiamo a un gioco sui poteri della Forza e sui Jedi?', e loro non sono stati molto a loro agio. Respinsero il nostro concept e ci risposero 'cosa ne pensi invece di un gioco sui blaster e sui Cacciatori di Taglie?', ma quella non era la visione che ci ha spinti a costruire il nostro gruppo di lavoro. Certo, potresti anche chiedere a me e a noi di iniziare a creare un gioco di corse a questo punto, ma non credo che nessuno sarebbe contento dei risultati".

Stando a quanto illustrato da Asmussen, quindi, il loro videogioco a tema Star Wars avrebbe potuto assumere forme ben diverse da quelle che hanno contraddistinto l'offerta ludica e contenutistica di Jedi Fallen Order: la dimensione delineata da LucasFilm e Disney, paradossalmente, sarebbe stata molto più affine al contesto narrativo della serie di The Mandalorian.

Già nel giugno del 2019, e quindi nel delicato periodo che ha preceduto il lancio del suo ultimo soulslike sci-fi su PC, PS4 e Xbox One, lo stesso Stig Asmussen confermò che Disney nutriva dei dubbi su Star Wars Jedi Fallen Order. Queste sue ultime dichiarazioni, di conseguenza, non fanno che confermare le difficoltà incontrate nella fase di sviluppo di questo progetto e, soprattutto, la bravura con cui il team di Respawn è riuscito a superare tali ostacoli per dare vita a una delle avventure più importanti dello scorso anno.