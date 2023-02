Le spade laser di Star Wars Jedi Survivor nel nuovo video gameplay di Respawn

Dopo aver mostrato le Camere Jedi di Star Wars Jedi Survivor, il team Respawn ci riporta nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari per offrirci un assaggio del nuovo sistema di combattimento da sperimentare con le spade laser.

Come possiamo intuire ammirando le scene dell'ultimo filmato di gameplay, l'approccio ai combattimenti con le spade laser adottato da Cal Kestis rifletterà l'esperienza acquisita dall'ormai ex Padawan dopo essere sfuggito all'Ordine 66 ed aver fronteggiato i luogotenenti dell'Impero nel capitolo precedente della serie action adventure di EA.

Ogni tipologia di spada laser utilizzata da Cal gli consentirà di adottare delle posizioni di combattimento univoche. In battaglia, il nostro coraggioso alter-ego potrà quindi servirsi dell'arma preferita dai Jedi per arrecare il maggior danno possibile ai nemici adottando un ventaglio di tecniche e posizioni di combattimento tanto ampio da poter modificare dinamicamente la velocità degli attacchi, l'agilità di blocco, le capacità elusive, il raggio d'azione dei fendenti e il numero di avversari da colpire in contemporanea. E questo, per tacere delle opzioni aggiuntive offerte dagli attacchi speciali sbloccabili 'risalendo' i rami più avanzati dell'albero di abilità delle spade laser.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video gameplay del sequel di Jedi Fallen Order, il cui lancio è atteso per il 28 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più sulla prossima avventura sci-fi di Respawn, vi consigliamo di leggere questa nostra analisi del gameplay di Star Wars Jedi Survivor.