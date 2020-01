Ladro spara in testa ad un uomo per rubare la PS4: accade negli Stati Uniti a capodanno

Ha dell'incredibile una rapina che rischia di finire in tragedia negli Stati Uniti, dove ad Akron, Ohio, un uomo si trova adesso in ospedale in condizioni gravissime, dopo aver subito una ferita da arma da fuoco alla testa durante un'irruzione di un ladro in casa propria.

La rapina sarebbe avvenuta il giorno di Capodanno, quando la polizia, avvertita da un'altra persona in casa, ha trovato l'uomo riverso sul pavimento con la ferita alla testa. L'autore della chiamata ha riferito di aver visto uno sconosciuto entrare in casa e che all'improvviso ha iniziato a sparare. L'uomo ha poi preso una borsa contenente una PlayStation 4 ed è fuggito.

Quello che stupisce, oltre che naturalmente la violenza dell'agguato, è il bottino. Sparare in testa ad un uomo per una PS4 è piuttosto insensato, e la polizia sta cercando di capire se l'uomo ha preso la prima cosa che gli è capitata per le mani per non fuggire a mani vuote, o se effettivamente l'obiettivo del ladro potesse davvero essere la console Sony.

Insomma non si fa in tempo a farsi gli auguri per il nuovo anno che già tocca raccontare l'ennesimo assurdo episodio di violenza. La vittima intanto è in ospedale, e speriamo si riprenda presto.