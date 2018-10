Sparatoria di Jacksonville: il Good Luck Have Fun Game Bar pronto alla riapertura

Il Good Luck Have Fun Game Bar e il Chicago Pizza, teatri che hanno purtroppo fatto da sfondo alla tragica sparatoria durante il torneo di Madden dello scorso agosto che ha provocato la morte di due giocatori e il ferimento di undici, sta per riaprire le porte al pubblico.

Sia Electronic Arts che la community si sono fatti avanti a sostegno delle vittime e dei familiari dei giocatori che hanno pagato il prezzo più caro, con personaggi del calibro di internet KEEMSTAR e altri che hanno organizzato tornei di beneficenza per coprire i costi dei funerali e le spese mediche alle persone colpite.

In un post su Facebook pubblicato dal GLHF Bar è stato rivelato che la sede aprirà venerdì 5 ottobre e sarà caratterizzata da importanti cambiamenti che punteranno a permettere l'organizzazione di sempre più tornei e giochi competitivi. La paura, dunque, sembra non aver prevalso.

Inoltre, il bar sarà sottoposto anche a lavori di ristrutturazione e prevederà cabine private e stazioni di streaming per eventi di eventi sportivi dal vivo. "Vogliamo fornire un ambiente bello e divertente per tutta la nostra comunità che ha fatto tanto per noi”, si legge nel lungo post.

Quindi, mentre l'adiacente Chicago Pizza riaprirà come al solito, sembra che il GLHF Game Bar si stia muovendo con ottimismo verso il futuro, per cercare di dimenticare quella brutta pagina di storia che, suo malgrado, l'ha visto protagonista.