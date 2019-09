Sparatoria a Odessa, in Texas: il sindaco si scaglia contro i videogiochi violenti

Nel weekend appena trascorso la città di Odessa, in Texas, è stata protagonista di un massacro: Il trentaseienne Seth A. Ator ha aperto il fuoco tra le strade della città causando la morte di otto persone e ferendone gravemente ventuno.

Ator è stato ucciso poco dopo la strage in un parcheggio, nel mentre il giovane ha continuato a sparare su passanti e poliziotti, prima di ricevere un colpo di pistola che lo ha portato rapidamente alla morte. Michael Gerke, capo della polizia di Odessa, ha affermato che i motivi di questo gesto non sono noti, il giovane aveva perso il lavoro poche ore prima di aprire il fuoco e questa potrebbe essere una delle cause scatenanti, il sindaco della città invece ha accusato, tra le altre cose, anche i giochi violenti.

Intervistato da vari media locali e nazionali, il sindaco David Turner ha dichiarato che "le persone cattive sono sempre esistete e assisteranno sempre, speriamo che le preghiere ci possano aiutare. Personalmente penso sia un problema legato agli affetti e alla psiche, ma voglio essere chiaro con voi, in circolazione ci sono attualmente alcuni dei videogiochi più violenti che possiate immaginare."

Questa estate è stata segnata da una nuova ondata di violenza che ha colpito gli Stati Uniti, una grave emergenza sociale che ha costretto il presidente Donald Trump a intervenire sulla questione, anche in questo caso dando la colpa, in parte, ai videogiochi, responsabili di avere una cattiva influenza sui giovani.