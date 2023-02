Gli Sparatutto sono giocati dal 40% degli utenti PlayStation: nuovo report del CMA

Dopo aver espresso le proprie preoccupazioni sul fatto che l'affare Microsoft-Activision sarebbe dannoso per i giocatori UK, il CMA prosegue con le sue indagini sull'accordo per verificare l'impatto che potrebbe avere sulla concorrenza qualora andasse definitivamente in porto.

Da un nuovo report dell'antitrust inglese (con alcune informazioni tenute nascoste) emerge un'interessante statistica in merito all'utenza PlayStation e la sua predilezione per gli Sparatutto, sia in prima che in terza persona. Stando alle analisi del CMA, il 40% dei giocatori sulle console Sony si cimenta abitualmente con FPS e TPS, che sarebbe dunque tra i generi prediletti dell'utenza. "Abbiamo notato - spiega il CMA - che due dei principali giochi Activision su console, Call of Duty e Overwatch, appartengono al genere degli Sparatutto. Questo genere rappresenta una quota significativa del mercato videoludico, in particolare su console".

Il CMA prosegue affermando che "le prove presentate da terze parti indicano che gli Sparatutto sono una categoria molto importante su console. Ad esempio i dati di (...) indicano che gli Sparatutto rappresentano il (...) dei ricavi PlayStation ed il 40% del tempo di gioco speso su PlayStation". Da questi dati si comprendono ancora di più i motivi per cui Sony è contraria all'affare Microsoft-Activision, alla luce della grande popolarità globale riscossa da un brand come Call of Duty.

La casa di Redmon ha più volte ribadito nel corso del tempo che non ha alcuna intenzione di togliere COD dalle piattaforme PlayStation, specificando tuttavia che separare Call of Duty da Activision non è realistico e, dunque, non accoglie proposte di questo tipo.