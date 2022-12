Lo sparatutto sci-fi Scars Above riceve finalmente una data d'uscita ai TGA 2022!

Dopo l'annuncio del nuovo titolo di Valiant Hearts, in arrivo prossimamente su mobile, la kermesse dei The Game Awards 2022 ha concesso spazio anche a Scars Above, che ha finalmente ricevuto una data d'uscita ufficiale.

Per coloro che ancora non lo conoscessero, si tratta di un titolo adventure/sparatutto in terza persona, ambientato in mondi alieni sconosciuti, che promette di garantire ai giocatori un'avventura fortemente adrenalinica e piena zeppa di minacce dietro ogni angolo. Questa produzione si è mostrata in un nuovo trailer di gameplay, in cui ci è stato possibile dare un'ulteriore occhiata alle meccaniche di gameplay e alle ambientazioni, e che ci ha poi rivelato che, finalmente, Scars Above sbarcherà il 28 febbraio su tutte le maggiori piattaforme.

Nel nostro provato di Scars Above, abbiamo messo in luce i punti di forza di un titolo capace di confezionare atmosfere opprimenti e coinvolgere il giocatore grazie alle sue suggestivi cornici aliene. Tuttavia, è venuto anche fuori che questa produzione necessitava ancora di un periodo di perfezionamento per potersi trasformare in qualcosa di appetibile per i giocatori.

Per saperne di più sui The Game Awards 2022, vi basterà continuare a seguirci su Everyeye.it. Offriremo una copertura completa dell'evento, comprensiva di tutti gli annunci e le premiazioni.