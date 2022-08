Uno sparatutto Ubisoft disponibile a sorpresa per gli abbonati a PC Game Pass

Senza alcun tipo di preavviso, un noto sparatutto in terza persona di Ubisoft risulta attualmente scaricabile per gli abbonati a PC Game Pass. L'inaspettata novità è stata riportata da un utente reddit, che ha condiviso la sua sorpresa con gli altri giocatori.

Il gioco in questione è Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, sparatutto tattico in terza persona pubblicato nel 2017 da Ubisoft. Come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, il gioco risulta scaricabile tramite Ubisoft Connect, il client ufficiale della compagnia transalpina, in caso si possegga un abbonamento attivo al Game Pass (in questo caso specifico a PC Game Pass). Accedendo alla sezione "I Miei Giochi" è possibile notare come affianco a Ghost Recon Wildlands non troviamo più la dicitura "Coming Soon", con al suo posto quella di "Download".

Considerando che in giornata è previsto l'annuncio dei nuovi giochi che entreranno a far parte del catalogo del servizio Microsoft, è molto probabile che lo shooter sia stato reso disponibile con qualche ora di anticipo. Rimaniamo in attesa degli annunci di agosto di Xbox Game Pass per scoprire se arriverà o meno una conferma definitiva.

Secondo le stime condivise di recente da Sony, Xbox Game Pass avrebbe tra il 60 e il 70% del mercato degli abbonamenti videoludici.