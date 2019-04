Sparco Gaming lancia due nuovi kit di simulatori di guida professionali

Sparco, presente nel mondo racing da più di quarant'anni con prodotti sempre innovativi e di tendenza, ha portato da tre anni la propria esperienza anche nel mondo gaming con la creazione del brand Sparco Gaming.

Dopo aver lanciato sul mercato Sim racing la collezione di cockpit “Evolve”, Sparco rilancia la propria sfida presentando SIM RIG I e SIM RIG II, due sim racing kit che, oltre a costituire un unicum sul mercato, esprimono, per contenuti e tecnologia, il mix perfetto di motorsport reale e virtuale. Sviluppati dal reparto R&D, si differenziano per il grado di completezza. SIM RIG I è il primo livello, mentre il SIM RIG II ha tutto quello che serve per sedersi e cominciare a correre…

SPARCO SIM RIG I

È un Sim Racing Kit che mette a disposizione il meglio dell’equipaggiamento tecnico di derivazione racing e trasmette un feeling di guida preciso e fedele. Il SIM RIG I ha una cura del dettaglio non fine a se stessa, ma pensata in funzione del migliore feedback e realismo di guida possibile, com’è nel dna Sparco. Si compone di cockpit “Sparco Evolve”, kit di guida “Thrustmaster TS-XW Racer” con volante “Sparco P310”, sedile racing “Sparco Pro 2000 II” in fibra ultraleggera.

SPARCO SIM RIG II

Si tratta di un Sim Racing Kit pronto all’uso per sim racer e piloti professionisti che vogliono il massimo in fatto di simulazione. Oltre ai prodotti già presenti nel SIM RIG I, aggiunge monitor “Samsung Curve 4k” da 49” e supporto “Sparco TM Stand”, tastiera wireless Logitech e computer “Ak rig Sparco Edition Msi Infinite X” con licenza Assetto Corsa Ultimate Edition inclusa.

Il DNA Sparco entra così a pieno titolo nel mondo della simulazione di guida con soluzioni tecnologiche di altissimo livello. Il SIM RIG II, infatti, oltre a essere un kit cui non manca nulla, possiede tutte le caratteristiche per un grado di realismo ed immersività unici. "Il mondo della simulazione racing fa parte ormai del motorsport" – dichiara Claudio Pastoris, AD Sparco –. "Sparco, che da sempre è attenta alle innovazioni, mostra con questi nuovi prodotti di non sottrarsi alle nuove sfide che il mondo racing, virtuale e reale, sta affrontando". Prezzi dei SIM RIG a partire da 1.229 euro.