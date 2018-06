Sparco vola all'E3 di Los Angeles, all'interno dello stand Thrustmaster

Da Torino alla California, SPARCO porta la sua esperienza nel mondo del racing, reale e virtuale, e la passione per l’innovazione all’E3 2018, la più importante fiera mondiale di videogame, in programma al Convention Center di Los Angeles dal 12 al 14 giugno.

La multinazionale italiana, specializzata nella produzione e distribuzione di abbigliamento tecnico per il motorsport, sarà presente all’interno dello stand di Thrustmaster dove sarà svelato in anteprima mondiale Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco con licenza ufficiale Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games. SPARCO metterà a disposizione i suoi cockpit Evolve-R dotati di sedili QRT-V, i nuovi monoscocca per il mondo racing che, grazie ad una innovativa tecnologia per la vetroresina, sono più leggeri del 30% rispetto ai sedili con omologazione FIA-8855 della precedente generazione. I piloti virtuali potranno testare anche gli Hypergrip, i guanti traspiranti e touch-sensitive appositamente progettati per il sim racing.

"Sempre più spesso la ricerca della prestazione in pista parte proprio davanti ad un simulatore – dichiara l’amministratore delegato di SPARCO Claudio Pastoris - e per questo siamo orgogliosi di poter condividere la nostra esperienza nel mondo del racing e del motorsport per migliorare le prestazioni di gioco e supportare la community di appassionati di eSport con soluzioni innovative sia per i gamer entry-level che per i giocatori professionisti. Il gaming è un settore in continua evoluzione dal quale ci attendiamo notevoli soddisfazioni. SPARCO crede fermamente nel suo sviluppo e la partecipazione all’E3 è la prova del forte commitment dell’azienda in questa direzione".



Alta tecnologia, ricerca avanzata e materiali all’avanguardia sono i tre pilastri che fanno di SPARCO un punto di riferimento assoluto da oltre 40 anni nella produzione di sedili, tute, scarpe, guanti, caschi e accessori non solo per il motorsport, garantiti da elevati standard di sicurezza, qualità e prestazione. Di seguito, le specifiche dei prodotti che il pubblico dell’E3 potrà provare dal vivo.



EVOLVE-R

Il cockpit Evolve-R è un car racing simulator, compatibile con tutti i sedili racing ed aftermarket di SPARCO e dotato di un telaio con numerose regolazioni a disposizione del Sim Racer: guide scorrevoli regolabili, inclinazione e scorrimento delle piastre per il volante e per la pedaliera, inclinazione e sistema di alzata e abbassamento del sedile fino alla posizione ottimale. La ricerca condotta tramite Humanetics ha permesso lo sviluppo di un prodotto che dà ai piloti virtuali un’esperienza di guida altamente immersiva. L’Evolve è fornito di ruote frontali per spostare la struttura con una semplice inclinazione ed è dotato di due cerniere in acciaio ad alta resistenza che permettono di ripiegare l’intera postazione di guida in caso di spostamenti frequenti. Il cockpit è compatibile con i volanti Thrustmaster (T300, T500RS, TX, TSPC Racer Logitech: G25, G27, G29, Driving Force PRO, Driving Force GT Fanatec: Clubsport Wheelbase V2, CSL Elite Wheel Base) le pedaliere Thrustmaster (T3PA, T3PA PRO Logitech: G25, G27, G29, Driving Force PRO, Driving Force GT Fanatec: Clubsport V3 + inverted, CSL Elite Pedals + LC).

QRT-V

QRT-V è un sedile ultraleggero in vetroresina, del peso di appena 4,5 kg, La scocca, progettata utilizzando i più innovativi software CAD, è facilmente installabile anche negli abitacoli più angusti e prevede due configurazioni della sellatura, “Tradizionale” e “Sky". Il processo QRT (Quick Resin Technology), sviluppato grazie alla cooperazione tra gli uffici R&D Compositi e Racing equipment di SPARCO, permette un’impregnazione rapida ed uniforme della scocca del sedile, garantendo così una diminuzione significativa della massa del prodotto dovuto ad un migliore dosaggio di resina, con un risultato senza precedenti: il peso è ridotto di circa 3kg, ottenendo un miglioramento del 45%.

HYPERGRIP

Hypergrip rivoluziona il concetto di guanto da gaming, specificatamente progettato per i sim racer che utilizzano sia volanti che controller da PC e console. La microfibra microforata presente sul palmo garantisce la massima ventilazione senza compromettere il grip fornito dalle spalmature in gomma. I materiali elasticizzati garantiscono una perfetta vestibilità ed il giusto comfort per le lunghe sessioni di gaming, limitando la sudorazione con la percezione di indossare una seconda pelle. I guanti Hypergrip sono dotati di polpastrelli “touch-sensitive” su indice e pollice e reversibili per permetterne la rimozione in configurazione “controller”: in questa posizione, con le dita scoperte, sarà molto più efficace esercitare pressione sui tasti del joystick per un feeling rapido e preciso. Le protezioni in espanso sul palmo riducono lo stress esercitato sulla mano da questi dispositivi.