Quanto spazio occupa Halo Infinite su Xbox Series X?

Un leak sembra aver svelato la dimensione (probabilmente approssimativa) di Halo Infinite su Xbox Series X: il nuovo sparatutto di 343 Industries pesa 97.24 GB sulla nuova console della casa di Redmond, le dimensioni su PC e Xbox One non sono state rese note.

Si tratta di una dimensione importante, per quanto ribadiamo probabilmente approssimativa dal momento che gli sviluppatori non hanno ancora svelato ufficialmente la dimensione del gioco. Non è chiaro inoltre se questo dato si riferisca all'esperienza completa o al solo comparto multiplayer, da segnalare come il client della Beta Tecnica avesse un peso di circa 18 GB.

Abbiamo provato la Beta Tecnica nei giorni scorsi, ecco il nostro parere sul multiplayer di Halo Infinite, ricordiamo che il comparto multigiocatore verrà distribuito gratis come free to play, non sappiamo però se multiplayer e campagna arriveranno nello stesso momento e se 343 darà priorità ad una delle due componenti, lanciando l'altra in un momento successivo.

Halo Infinite è atteso per il mese di novembre (la data esatta deve ancora essere annunciata) su PC, Xbox One, Xbox One S/X e Xbox Series X/S. Ecco come registrarsi alla Beta di Halo Infinite, nuove sessioni di test sono previste nelle prossime settimane almeno per tutta l'estate.