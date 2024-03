Spearhead Games licenzia: già interrotto il supporto a Unforetold Witchstone

Anche Spearhead Games è costretta a tagliare il proprio personale: attraverso un post pubblicato su LinkedIn la compagnia canadese annuncia una serie di grossi licenziamenti che porteranno a un profondo ridimensionamento interno e, soprattutto, allo stop al supporto per Unforetold Witchstone da poco pubblicato.

Unforetold Witchstone era arrivato su PC in Early Access a fine gennaio ma è già arrivato alla fine della sua corsa, con la produzione del gioco che verrà interrotta a tempo indeterminato a partire dall'8 marzo 2024, assieme alla chiusura del server Discord ufficiale dell'opera. "E' con grande tristezza che oggi vi informiamo della difficile decisione che abbiamo dovuto prendere su Unforetold Witchstone. Le ultime settimane sono state difficili in quanto l'impatto combinato di prospettive finanziarie che non si sono concretizzate ci ha messo in una situazione difficile. Pertanto, dopo attente valutazioni, siamo giunti alla spiacevole conclusione che dobbiamo interrompere la produzione ulteriore di Unforetold Witchstone a tempo indeterminato a partire dall'8 marzo 2024 dopo la pubblicazione dell'Hotfix 7", scrive Spearhead Games.

Gli autori di Unforetold Withstone proseguono dicendo che "a causa di queste situazioni finanziarie abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di licenziare la maggior parte del nostro team. Questi sviluppatori hanno creato dal nulla mondi mai visti, mossi dalla pura volontà e dall'immaginazione collettiva a prove del cuore e dell'anima messi in questo studio. Esprimiamo loro i nostri più sentiti ringraziamenti per la la passione e il duro lavoro dimostrati".

Non è chiaro quanti dipendenti siano stati licenziati, in ogni caso la compagnia canadese assicura il pieno sostegno ed assistenza alle persone colpite dai tagli chiedendo ai fan "comprensione e pazienza" per il difficile momento che Sperahead Games sta attraversando.