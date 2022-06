Spec Ops The Line compie dieci anni: il messaggio di Yager è un omaggio ai fan

Sono trascorsi esattamente dieci anni dal lancio di Spec Ops The Line, uno dei videogiochi più importanti della generazione PS3/Xbox 360. Nel celebrare questa ricorrenza, il team di Yager pubblica una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati dell'ormai storico sparatutto.

I rappresentanti della software house berlinese acquisita da Tencent e attualmente occupata sul progetto di The Cycle Frontier spiega sui social che "dieci anni fa abbiamo lanciato Spec Ops The Line. È pazzesco pensare che è già trascorso tutto questo tempo e che, nonostante ciò, ci siano ancora così tanti appassionati che lo stanno giocando tuttora. Siamo incredibilmente grati per il continuo amore che riceviamo per aver realizzato questo gioco. Davvero, grazie infinite per il supporto datoci in questi anni!".

Con Yager ormai impegnata su The Cycle Frontier, le possibilità di un futuro ritorno dell'IP di Spec Ops sono ridotte all'osso, sia per la natura autoconclusiva del capitolo d'esordio che, soprattutto, per l'insuccesso commerciale registrato da 2K a dispetto dell'accoglienza ricevuta dalla stampa di settore e dagli appassionati.

Già nel 2014, d'altronde, i vertici di Yager esclusero un sequel di Spec Ops The Line in maniera categorica, con il managing director Timo Ullman che arrivò a descrivere la delusione e l'insoddisfazione del team per il mancato successo nelle vendite del loro sparatutto in termini piuttosto eloquenti: "Se non puoi competere con i grandi del genere, il rischio è troppo grande. Il mercato per giochi 'intelligenti' o 'intellettuali' è troppo piccolo. Quasi d'élite".