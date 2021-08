Spec Ops The Line: il Creative Director lavora a un horror con il chitarrista dei NIN

Con gli studi Yager entrati nell'orbita di Tencent, il Creative Director di Spec Ops The Line Cory Davis sorprende gli appassionati della sua ormai celebre esperienza sparatutto a vocazione narrativa annunciando la fondazione di una nuova software house insieme a Robin Finck, il chitarrista dei Nine Inch Nails.

La nuova realtà imprenditoriale di Davis e Finck si chiamerà Eyes Out, avrà sede a Los Angeles e, come sottolineato dall'ex direttore creativo di Yager Developments dal 2008 al 2012, svilupperà un "cosmic horror immersivo per giocatore singolo che vanterà dei forti elementi di narrazione ambientale".

Il progetto di questa esperienza singleplayer a tinte oscure è già partito, pur trovandosi ancora in una fase embrionale: la produzione vera e propria di questa nuova proprietà intellettuale, promettono però i fondatori di Eyes Out, inizierà molto presto con il contributo di tutti i talenti del settore che desiderano parteciparvi.

Se per Davis si tratta della sua prima, grande esperienza professionale da indipendente, per Finck l'horror di Eyes Out rappresenta un ritorno nell'industria videoludica: il chitarrista della storica band rock statunitense dei Nine Inch Nails, infatti, ha già firmato la colonna sonora del survival horror con visuale dall'alto Noct e i brani strumentali del ben più famoso thriller sci-fi Observation.