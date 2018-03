Spec Ops: The Line gratis su Humble Store fino al 31 marzo

Ottime notizie per gli amanti degli sparatutto dotati di un'ottima sceneggiatura: la versionedi Spec Ops: The Line potrà essere riscattata gratuitamente sufino alle 19:00 del 31 marzo. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Per ottenere gratuitamente Spec Ops: The Line basta collegarsi a questo indirizzo e riscattare il gioco entro le 19:00 del 31 marzo. Per farlo, naturalmente, bisognerà accedere su Humble Bundle Store con un account valido, ma se non ne avete uno potete sempre registrarvi fornendo il vostro indirizzo di posta elettronica.

Considerando che Spec Ops: The Line è uscito ormai da più di cinque anni, i requisiti per giocarlo al meglio su PC non sono particolarmente esosi. Ve li elenchiamo di seguito:

Windows

OS: Windows XP SP3

Processor: Intel Core 2 Duo @ 2Ghz / AMD Athlon 64 X2 equivalent

Memory: 2 GB RAM

Storage: 6 GB free

Graphics: NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 2600XT (256 MB memory)

DirectX®: 9.0

Sound: DirectX Compatible

Mac

OS: 10.7.5

Processor: Intel Dual Core processor

Memory: 2 GB RAM

Storage: 6 GB free

Graphics: Radeon HD 4670/4850/4870

Sound: Stereo Compatible

Linux

OS: Ubuntu 14.10, Mint 17.1 or similar Linux Distribution

Processor: Intel Core 2 DUO 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.7 GHz

Memory: 4 GB RAM

Storage: 6 GB Free

Graphics: NVidia/AMD OpenGL 4.1/OpenGL level 3.2 compatible Video RAM: 512Mb

Sound: ALSA/PulseAudio compatible

Recommended Graphics Drivers

nVidia: NVidia 340.65 or better. 331 series are unsupported.

AMD: AMD Catalyst (aka fglrx) 14.12 or better

Additional Notes: MESA drivers and Intel Graphics are not currently supported.

Se non avete ancora giocato a Spec Ops: The Line, questa è indubbiamente un'ottima occasione per recuperare uno dei TPS più interessanti della settima generazione (soprattutto a livello di narrazione e temi trattati). Sfrutterete l'opportunità?