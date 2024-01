Spec Ops The Line, che succede? Rimosso dalla vendita su Steam senza preavviso

Mistero Spec Ops The Line: l'apprezzato Third-Person Shooter sviluppato da Yager Development e pubblicato originariamente nel lontano 2012 è stato rimosso dalla vendita su Steam senza tuttavia alcun tipo di preannuncio da parte degli sviluppatori o del publisher 2K negli scorsi giorni.

Nel momento in cui scriviamo, la pagina Steam del gioco è ancora regolarmente attiva, tuttavia una nota precisa che l'opera non è più disponibile per l'acquisto sulla piattaforma di Valve, senza aggiungere ulteriori dettagli sui motivi dietro tale rimozione. A questo punto non resta che attendere eventuali precisazioni da parte di 2K o Yager, se mai vorranno fornirle, e non è da escludere che il titolo possa fare ritorno in qualche modo su Steam già a stretto giro. Per adesso però Spec Ops The Line non è più accessibile sulla piattaforma.

Al momento della sua uscita Spec Ops The Line ottenne consensi più che buoni dalla critica internazionale pur senza imporsi tra i migliori esponenti del suo genere, ma ha saputo conquistare i favori dei giocatori grazie in particolare al suo impianto narrativo coinvolgente e capace anche di stupire in più occasioni. Proprio per questo dispiace per la rimozione del gioco da Steam, sebbene Spec Ops The Line resti comunque in vendita su altre piattaforme quali GOG o l'Xbox Store.

Yager omaggiò i fan durante il decennale di Spec Ops The Line nel 2022, ringraziandoli sentitamente per tutto il supporto dato alla loro produzione in tutti questi anni.