Spec Ops: The Line e The Darkness 2 sono ora retrocompatibili su Xbox One

Major Nelson ha annunciato che tre nuovi titolisono retrocompatibili sua partire da oggi: stiamo parlando di Spec Ops: The Line . La conferma è arrivata su Twitter.

Davvero una buona notizia per gli utenti Xbox One, in particolare per quanto riguarda Spec Ops: The Line, uno dei giochi di guerra più sorprendenti e pregnanti della scorsa generazione, soprattutto a livello di narrazione e regia.

Come al solito, se siete già in possesso dei giochi in versione retail e volete avviarli su Xbox One, vi basterà inserire il disco nella console e scaricare l'ultimo aggiornamento. Se invece possedete l'edizione digitale, potrete scaricarla gratuitamente dalla vostra libreria associata all'account. Avete già giocato a qualcuno di questi titoli?