La Special Edition di Death Stranding in preordine al prezzo più basso mai visto

Non solo offerte su PS4, PS4 PRO e PlayStation VR: in occasione dell'Amazon Prime Day di luglio 2019 vi segnaliamo una promozione su Death Stranding Special Edition, ora in preordine al prezzo più basso mai visto!

La Special Edition del gioco di Hideo Kojima costa ora 54.99 euro anzichè 84.99 euro, con uno sconto di ben 30 euro sul prezzo di listino, offerta valida solamente per gli abbonati Amazon Prime fino alle 23:59 di martedì 16 luglio.

Questa edizione include custodia Steelbook in metallo e vari oggetti "Gold" da utilizzare in gioco come gli occhiali da sole, armatura, esoscheletro e cappellino, oltre a video dietro le quinte e la colonna sonora digitale di Death Stranding.

Se non siete ancora iscritti potete abbonarvi ad Amazon Prime sfruttando 30 giorni di prova gratuita, solo al termine di questo periodo inizierete a pagare la sottoscrizione, se non sarete soddisfatti potrete recedere prima della fine dei 30 giorni senza alcun costo aggiuntivo.