Speciale Ray Tracing oggi alle 14:00, come girano Control, Cyberpunk 2077 e Metro Exodus?

Appuntamento speciale dedicato alla tecnologia Ray Tracing oggi pomeriggio sul canale Twitch di Everyeye. A partire dalle 14:00 saremo in diretta per parlare di Ray Tracing in compagnia di uno speciale ospite e per l'occasione proveremo anche alcuni giochi su PC.

Francesco Fossetti, Alessio Ferraiuolo e Enrico Tribbia (Technical Artist di 3D Clouds) spiegano le fondamenta alla base del Ray Tracing e approfondiranno vari aspetti legati a questa tecnologia, come funziona, quali sono i vantaggi sotto il profilo tecnico e quali migliorie vengono apportate ai giochi che adottano questo standard.

Dopo una chiacchierata proveremo anche tre giochi su PC: Control, Cyberpunk 2077 e Metro Exodus, vedremo i titoli in azione e commenteremo l'implementazione del Ray Tracing, valutando il diverso approccio degli sviluppatori nell'utilizzo del RT.

Appuntamento dunque alle 14:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, alla fine della trasmissione non andate via perchè resteremo online per commentare il reveal di Battlefield 6 in programma a partire dalle 16:00, saremo in live dalle 15:30 per scoprire cosa hanno in serbo per noi Electronic Arts e DICE. Un pomeriggio ricco di appuntamenti in attesa di partite domani con il calendario vero e proprio dell'E3, con la Summer Game Fest al via alle 20:00 di giovedì 10 giugno.