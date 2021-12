Speciale The Witcher 2 con Caleel e Q&A POP dalle 15:00

Nuovo appuntamento nel pomeriggio di Everyeye con il Q&A POP. Nel giorno dell'antivigilia di Natale, giovedì 23 dicembre alle ore 15.00, si parlerà di cultura pop nella live dedicata allo speciale sulla seconda stagione di The Witcher ma non solo. Parleremo delle ultime novità che riguardano il cinema, le serie tv e i fumetti.

Il momento dedicato allo show con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia sarà in compagnia di Caleel e sarà il momento migliore per poter approfondire uno degli show Netflix maggiormente amati dagli spettatori della piattaforma streaming. Per prepararvi al meglio godetevi la nostra videorecensione di The Witcher 2.



L'appuntamento con la Q&A racchiuderà tutte le novità più importanti nel mondo del cinema, delle serie televisive fino ai videogame e i fumetti. Ogni settore dell'intrattenimento verrà abbracciato come sempre accade nelle nostre live Q&A. Tanti i temi caldi che affronteremo in questo incontro live, al quale potrete ovviamente partecipare attivamente con le vostre domande, che vi invitiamo a scrivere nei commenti a questa news. Otterrete le vostre risposte nel corso del Q&A tra pochissime ore.



Proprio per questo motivo vi chiediamo, come prima delle Q&A precedenti: quali argomenti vorreste al centro della discussione nella Q&A di oggi? Non esitate nel lasciare il vostro quesito tra i commenti in fondo alla news. Vi ricordiamo inoltre che attivando la campanella avrete la possibilità di ricevere la notifica qualche minuto prima dall'inizio della diretta. Per supportarci, nel caso lo desideriate, è possibile abbonarsi al canale Twitch di Everyeye.it e se siete clienti Prime l'abbonamento è completamente gratuito!