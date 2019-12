Specifiche console next-gen: Xbox Series X più potente di PS5, secondo un leak

Da diversi giorni stanno circolando in rete dei nuovi rumor sulle specifiche tecniche di PlayStation 5 e Xbox Series X, che, ci teniamo a precisare fin dall'inizio, non sono ancora state rese note ufficialmente da Sony e Microsoft.

La redazione di Digital Foundry, da sempre attentissima sulle questioni di natura tecnica, ha analizzato le informazioni e ha anche provveduto a verificare in maniera indipendente la fonte, giungendo alla conclusione che i dettagli trapelati potrebbero davvero provenire da AMD. Sembra che circa 6-7 mesi fa un dipendente del dipartimento ASIC della compagnia di Sunnyvale abbia caricato su GitHub un documento con i frammenti di alcuni test interni su un ampio ventaglio di prodotti AMD, dai processori Ryzen per desktop e mobile fino ad arrivare ai chip delle console di prossima generazione. Fatta questa doverosa premessa, andiamo ad analizzare le specifiche trapelate.

PlayStation 5

CPU: 8 core Zen 2 con SMT - clocks non rivelati

GPU: 36 custom Navi compute units a 2000MHz

Memoria RAM: GDDR6 a 448GB/s (forse 512GB/s) - capacità non rivelata

Nelle documentazioni, il chip della console Sony viene indicato con il nome in codice Oberon, e giudicare da quanto è possibile leggere, PlayStation 5 monterebbe una GPU con 9,2 TFLOPs. All'apparenza potrebbe sembrare un "salto" poco consistente (Xbox One X, ad esempio, ha 6 TFLOPs), ma la redazione di Digital Foundry ha tenuto a specificare che le performance garantite da un TFLOP dell'architettura NAVI sono ben superiori a quelle di un TFLOP dell'architettura GCN presente sulle console di vecchia generazione. È anche doveroso far notare che in un vecchio rumor si parlava invece di ben 13 TFLOPs per PS5. Non ci sono informazioni precise sulle specifiche tecniche della CPU, mentre la RAM sarebbe caratterizzata dalla stessa tecnologia GDDR6 montata dalle schede grafiche della serie RX 5700 Navi. Nel documento trapelato si parla di una bandwidth di 448GB/s, ma alcuni test riportati sembrerebbero essere compatibili con un valore di 512GB/s.

Xbox Series X

CPU: 8 Core Zen 2 con SMT - clocks non rivelati

GPU: 56 custom Navi compute units a 1700MHz

Memoria RAM: GDDR6 a 560GB/s (forse 512GB/s) - capacità non rivelata

Il chip di Xbox Series X viene indicato nelle documentazioni con il nome in codice Arden, e include il supporto al Ray Tracing e al Variable Rate Shading. La mancanza del supporto a queste due tecnologie sul chip Oberon di PS5 ha indotto molti ad ipotizzare la presenza di un hardware dedicato e separato sulla console di casa Sony. La redazione di Digital Foundry, in ogni caso, non ci metterebbe la mano sul fuoco, poiché le documentazioni delle due console sono molto differenti e non possono essere comparate in maniera diretta. I dati relativi alla GPU di Xbox Series X sono scarsi, ma viene chiaramente menzionata la presenza di 3584 shader: sulla base di ciò, Digital Foundry ipotizza un clock di 1680-1700 Mhz sufficiente ad erogare una potenza di 12-12,2 TFLOPs. Per quanto riguarda la memoria, i documenti fanno riferimento ad una larghezza di banda pari a 560GB/s. Nel leak si parla anche di un altro chip denominato Sparkman, che sembrerebbe appartenere alla tanto vociferata Xbox Lockhart, ovvero una console meno potente e meno costosa che dovrebbe affiancare Xbox Series X. Su questo chip, in ogni caso, non c'è alcuna informazione.

Se tali informazioni dovessero rivelarsi veritiere, allora Xbox One X non solo risulterebbe essere più potente di PlayStation 5 (uno scenario che risulterebbe in linea con le dichiarazioni di Phil Spencer), ma anche più costosa. Secondo Digital Foundry, tuttavia, la console di Sony sarebbe più bilanciata, e avrebbe molte più chance di essere venduta a 399 dollari (lo stesso prezzo di PS4 al lancio). Prima di salutarvi, ci teniamo a specificare ancora una volta che queste specifiche non sono ufficiali, non sono state confermate dalla rispettive case e quindi potrebbero differire da quelle reali.